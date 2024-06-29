شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تعتذر لشاب بعد أن صدمت سيارته بطريقة غريبة! .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام شاب بتوثيق طريقة اعتذار فتاة له، بعد أن صدمت سيارته، حيث اعتبرها طريقة غريبة، فقد تركت لها رسالة اعتذار، ومعها مبلغا من المال نظير ذلك الاصطدام.

واعتذرت الفتاة خلال الرسالة حيث أكدت أنها كانت مشغولة لذلك رحلت، وتركت مبلغ 10 ريالات ليقوم بتصليح السيارة.

وجاء الشاب متذمرًا على المبلغ حيث قال: “أجيب بالـ 10 ريالات بيضة كندر لأختي”، موجهًا لها رسالة بأن قلبه طيب ولن يقوم بفعل شيء لها.