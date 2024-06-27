شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أعضاء مجلس الشورى يلتقي رئيس مجلس النواب بطاجيكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى وفد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجيكية في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء في مقر مجلس النواب بجمهورية طاجيكستان، معالي رئيس مجلس النواب محمد طاهر ذاكر زاده، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد حالياً إلى طاجيكستان.
وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان.
وقد جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها بين البلدين الشقيقين.
وفي سياق متصل عقد وفد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجيكية في مجلس الشورى خلال الزيارة اجتماعاً مع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية النظيرة في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة عيدي زاده.
حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان.
وضم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجيكية في مجلس الشورى أعضاء المجلس عبدالرحمن بن سليمان السياري، واللواء سامي بن زيد الحازمي، والدكتور عبدالله بن عمر النجار، والدكتور حسن بن سالم آل مصلوم.
وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان.
وقد جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها بين البلدين الشقيقين.
وفي سياق متصل عقد وفد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجيكية في مجلس الشورى خلال الزيارة اجتماعاً مع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية النظيرة في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة عيدي زاده.
بحث سبل التعاونوبحث الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة لاسيما ما يتعلق منها بالمجال البرلماني، والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين، وتعزيز التواصل بين لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ومجلس النواب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.
حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان.
وضم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجيكية في مجلس الشورى أعضاء المجلس عبدالرحمن بن سليمان السياري، واللواء سامي بن زيد الحازمي، والدكتور عبدالله بن عمر النجار، والدكتور حسن بن سالم آل مصلوم.