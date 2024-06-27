شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم فم طفلة تعاني من متلازمة نادرة بمستشفى الولادة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إجراء عملية ناجحة لترميم سقف الحلق وإعادة إصلاح الأسنان لطفلة تعاني من متلازمة تريتشر كولينز النادرة. العملية، التي استغرقت أربع ساعات، تمت بمشاركة فريق من مدينة الملك عبد الله الطبية.

تشخيص الحالة

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الطفلة وصلت إلى عيادة أسنان الأطفال وهي تعاني من تسرب الطعام من الأنف أثناء تناول الطعام، نتيجة وجود شق في سقف الفم، بالإضافة إلى خراجات وآلام متكررة في الأسنان. بعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، تقرر إجراء عملية جراحية تحت التخدير الكامل بمشاركة فريق متخصص في أسنان الأطفال وجراحة الوجه والفكين.

وأكد التجمع الصحي أن العملية كانت ناجحة، حيث تم ترميم سقف الحلق وإعادة تأهيل الأسنان. تم نقل الطفلة إلى قسم تنويم الأطفال بالمستشفى لاستكمال الخطة العلاجية، وهي الآن في حالة صحية جيدة. تمكنت الطفلة من تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي، وغادرت المستشفى وهي بحالة جيدة.