شكرا لقرائتكم خبر عن قائد "الأمن البيئي" يفتتح مركز العضية بمحمية الوعول بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، افتتح قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، مركز العضية بمحمية الوعول في منطقة الرياض، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان. دعم مستمر من القيادة وأكد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، ما تحظى به القوات من دعم من قيادة المملكة الرشيدة، والقطاعات الأمنية كافة، لأداء مهامها في تحقيق أمن وسلامة مقدرات الوطن، مشيرًا إلى أن افتتاح المركز وما يضمه من تجهيزات أمنية وأنظمة تقنية حديثة ووسائل مراقبة وحماية مواكبة لأحدث التقنيات المستخدمة في تعزير كفاءة أنشطة الحماية، سيسهم في إنفاذ الأنظمة والحد من المخالفات البيئية في محمية الوعول.

وبين أن افتتاح المركز يأتي استكمالاً لخطة انتشار القوات الخاصة للأمن البيئي لتغطية جميع المناطق البيئية في المملكة من محميات طبيعية وغابات ومراعٍ ومتنزهات ومواقع بيئية، وامتدادًا لجهود القوات في حماية جميع المناطق البيئية في أنحاء المملكة لتحقيق المستهدفات البيئية لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن محمية الوعول، التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تقع في منطقة الرياض، وتبلغ مساحتها 1841 كم2، وهي عبارة عن هضبة كبيرة ضمن سلسلة جبال طويق تتخللها العديد من الأودية والشعاب والمنحدرات الصخرية وبعض المناطق الرملية، وتتميز بثراء في التنوع الأحيائي الذي يشمل أنواعًا من الكائنات الفطرية، مثل الوعول والغزلان والثعالب والحجل الرملي وأشجار الطلح والسمر والسلم والسدر والغضى.