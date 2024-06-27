شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. تفاصيل مشاركة هيئة النقل في معرض "Transport Logistics" والان نبدء بالتفاصيل

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مبادرة السعودية الخضراء

الدمام - شريف احمد - اختتمت الهيئة العامة للنقل مشاركتها ضمن جناح المملكة في المعرض الدولي "Transport Logistics" والمقام في مدينة شنغهاي الصينية خلال الفترة من 25 - 27 يونيو 2024.واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها لزوار المعرض من مختلف دول العالم، أبرز مبادراتها في الخدمات اللوجستية والنقلات النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الحيوي في ظل رؤية المملكة 2030.وسلطت الضوء على تطوير الأنظمة والتشريعات لخلق بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين والشركات الرائدة، إضافةً إلى تبنيها للتقنيات الحديثة في القطاع اللوجستي كدشين الشاحنات الكهربائية والهيدروجينية الصديقة للبيئة للارتقاء بالكفاءة التشغيلية للخدمات اللوجستية، والتكامل مع مشاريع المملكة ومبادراتها في الحفاظ على البيئة وفي مقدمة ذلك مبادرة السعودية الخضراء.وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض، ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) وضمن 13 جهة من الجهات المعنية بالنقل والخدمات اللوجستية في المملكة، بهدف التركيز على التطور القائم في البنية التحتية للخدمات اللوجستية في السعودية لجميع القطاعات (البحري - الجوي - البري - السككي)، وبناء التصور الذهني للنمو في القطاع اللوجستي، واستمرار العمل على رفع مستوى الربط مع الأسواق المحلية والدولية وتطوير القطاع؛ ليسهم في الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للمملكة، وبالتالي تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.