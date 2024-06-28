السعودية | «التعليم»: حالتان تلغيان إجازتي الخريف والشتاء للمدارس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حددت وزارة التعليم حالتين لإلغاء إجازتي الخريف والشتاء للمدارس في التقويم الدراسي الجديد للأعوام الخمسة القادمة.

وبينت الوزارة أن الحالة الأولى: هي المدارس التي لم يحقق طلابها الحد الأدنى من الإتقان في نواتج التعلم ورأت إدارة المدرسة التنسيق مع إدارة التعليم للحصول على مزيد من الدعم لطلابها من قبل نخبة من المعلمين المتميزين من داخلها أو خارجها عند الحاجة لمعالجة الفاقد التعليمي لدى الطلاب وينسق بين إدارة التعليم ووكالة الموارد البشرية لتحديد الحوافز والمكافآت المناسبة لهم وفق الأنظمة والتعليمات؛ مع تخصيص برامج تطوير مهني لرفع جودة الأداء التدريسي للمعلمين الأساسيين في هذه المدارس والمشرفين التربويين الداعمين لهذه المدارس خلال الإجازة، والحالة الثانية: المدارس التي ترغب بإقامة أو استضافة برامج وأنشطة طلابية وفعاليات ثقافية ورياضية وتعليمية ومعارض وبرامج للفنون والمسرح ورحلات ميدانية علمية.

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