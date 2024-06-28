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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ��عد القرنفل من التوابل الغنية بالفوائد الصحية لجسم الإنسان، ويستخدم منذ العصور القديمة في معالجة الكثير المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها جسم الإنسان، رغم كل هذه الفوائد على الصعيدين العلاجي والوقائي، إلا أن القرنفل قد يكون ضاراً في بعض الحالات، ويحمل آثاراً جانبية على الصحة العامة. و وفقًا لما ذكره موقع "Livestrong"، فإن الأضرار التي قد يسببها القرنفل، هي كالتالي- النزيف يحظر استخدام القرنفل قبل الخضوع للعمليات الجراحية أو في حالة الإصابة بسيولة الدم، لاحتوائه على مركب كيميائي يدعى الأوجينول، ثبت أنه يعمل على إبطاء عملية تخثر الدم ويتعارض مع مضادات الجلطات، مثل الأسبرين، مما يزيد من فرص الإصابة بالنزيف. 2- الحساسية قد يصيب زيت القرنفل بعض الأشخاص بالحساسية، لأن مركب الأوجينول المتوفر به قد يتفاعل مباشرة مع بروتينات الجسم عند تناوله أو تطبيقه على البشرة، ويسبب الإصابة بالتهاب الجلد التماسي. واستنشاق القرنفل قد يؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية وتهيج الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، ويمنع الرئة من القيام بوظائفها الحيوية على أكمل وجه. 3- غير آمن على الأطفال ينبغي على الأمهات استشارة الطبيب المختص قبل تقديم القرنفل للأطفال، لاحتمالية أن يصيبهم ببعض الآثار الجانبية الخطيرة، مثل نوبات الصرع وتليف الكبد وخلل في توازن السوائل بالجسم. 4- تلف اللثة يلعب زيت القرنفل دورًا كبيرًا في تسكين آلام الأسنان، ولكن استخدامه لفترة طويلة في هذا الغرض دون استشارة الطبيب المختص، قد يتسبب في تلف اللثة والتهاب الغشاء المخاطي للفم. 5- التسمم يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى والكبد عدم الإفراط في تناول زيت القرنفل غير المخفف، لأن الجرعات العالية من مركب الأوجينول المتوفر به قد تؤدي إلى الإصابة بالتسمم وتليف الكبد والفشل الكلوي. ملاحظة هامة:. توصي منظمة الصحة العالمية بألا تتجاوز الحصة اليومية المستهلكة من القرنفل 2.5 مجم لكل 1 كجم من وزن الجسم، لضمان الحصول على فوائده دون الإصابة بأي أضرار. "5 أضرار خطيرة للقرنفل لم يخبرك بها أحد.. يجب عليك معرفتها قبل أن تقع بالفخ!! . "خمسه أضرار خطيرة للقرنفل لم يخبرك بها أحد.. يجب عليك معرفتها قبل أن تقع بالفخ.

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