شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الباحة تعلن مواعيد طلبات التحويل الداخلي والخارجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة اليوم، عن فتح البوابة الإلكترونية “جامعتي” لإدخال طلبات التحويل الداخلي والخارجي، وذلك للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل بين كليات وتخصصات الجامعة والتحويل الخارجي للعام الجامعي 1446 هـ , ويستمر الـ 28 من شهر ذي الحجة.

ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على الشروط والمواعيد إلى زيارة موقع وحسابات الجامعة الرسمية، مشيرةً إلى أن التقديم سيكون عن طريق بوابة “جامعتي”، مع ضرورة التقيد بالمواعيد المعلنة، والتقديم عبر النظام الإلكتروني فقط.

ونوهت الجامعة بأن المفاضلة ستتم بشكل إلكتروني حسب المقاعد المتاحة والمعدلات التراكمية.