شكرا لمتابعة خبر عن الفرق بين الرياح الدائمة والعابرة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الطقس، خالد الزعاق، الفرق بين الرياح الدائمة والعابرة، مشيرا إلى أن حركة الشمس فأن القيم الضغطية على المسطحات المائية وسطح الأرض متغيرة على مدار الساعة.

وأضاف الزعاق إنه نتيجة لهذه الحركة فأن القيم الضغطية تتغير وينتقل الهواء من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض بما يسمى بالرياح، وذلك وفقا لما ذكره بقناة العربية.

ولفت إلى أن الرياح الدائمة ذات الهبوب الدائم من جهة معينة بينما الرياح العابرة هي تلك الرياح ذات الهبوب العابر من جهة إلى جهة معينة فأإذا انتقلت من الرياح من الجهة الغربية إلى الشرقية فأنها تمر على الجهة الجنوبية قبل أن تنتقل إلى الجهة الشرقية.