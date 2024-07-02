شكرا لمتابعة خبر عن فتاة سعودية تلتقي بامرأة أجنبية ثم تتفاجأ بهويتها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية ، لفتاة سعودية وهي تتعرف على امرأة أجنبية داخل أحد القطارات الروسية ، لتتفاجأ في النهاية أنها وزيرة سابقة للنمسا .

وقالت الفتاة خلال المقطع المتداول : ” شوفوا مين معانا في القطار ، وقاعدة تسولف معانا ، طلعت وزيرة الخارجية السابقة للنمسا” .

وردت السيدة الأجنبية باللغة العربية خلال اللقاء : ” أنا عملت كوزيرة للخارجية بالنمسا وادعى كارين كنايسل ، ثم تركت بلدي وعشت بلبنان ، وبعدها أصبحت محاضرة لأحد الجامعات الروسية ، وتم منعي بعدها من دخول النمسا ” .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل واسع ، وجاءت التعليقات كالتالي : ” يا حلو أخلاقها” ، بينما قال آخر : ” التواضع ما شاء الله عليها” .