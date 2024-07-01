شكرا لقرائتكم خبر عن ترسيخًا لقيم السلام.. الكشافة السعودية تشارك في المخيم الكشفي الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية، أمس الأحد، مشاركتها في المخيم الكشفي الإسلامي الدولي الثالث، المُقام في مخيم ستراك بمدينة هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.

يُنظم هذا الحدث جمعية الكشاف المسلم الأمريكي تحت إشراف جمعية الكشافة الأمريكية، ويستمر حتى السبت المقبل الموافق 6 يوليو 2024.



تأتي هذه المشاركة في إطار حرص المملكة على تعزيز دورها في العالم الإسلامي، وترسيخ قيم المحبة والسلام.



صورة مشرقة



تهدف الجمعية من خلال هذا المخيم إلى تقديم صورة مشرقة عن الشباب السعودي، وإبراز التقدم الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات. كما تسعى الجمعية إلى تبادل الثقافات والتعرف على حضارات أخرى، وتعزيز أواصر الصداقة بين الكشافة السعودية وكشافة الدول المشاركة.



برنامج المخيم



يتضمن برنامج المخيم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تتيح للمشاركين الفرصة للاكتشاف والمغامرة. من أبرز الفعاليات زيارة وكالة ناسا في هيوستن، وعقد ورش عمل متخصصة، وممارسة هوايات كشفية مثل التجديف، السباحة، صيد الأسماك، والتسلق.

سيتم أيضًا منح شارات الاستحقاق في مجموعة من الهوايات، بإشراف لجنة من المستشارين الشباب.



يشمل البرنامج أيضًا ليلة عالمية لتبادل الثقافات بين المشاركين، وحفلات سمر كشفية تهدف إلى تعزيز الروابط بين شباب الكشافة من مختلف أنحاء العالم. يساهم المخيم في تطبيق المناهج الكشفية، وتعزيز مبادئ الحوار الهادف والبناء.