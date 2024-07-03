الأرصاد تصدر تقريرًا عن الحالة المناخية المتوقعة على السعودية خلال الصيف

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا تفصيليًا عن توقعات الحالة المناخية السائدة والمتوقعة على المملكة خلال فصل الصيف للمدة (من يونيو إلى أغسطس 2024م).

وذكر التقرير أن التوقعات الاحتمالية لصيف هذا العام تشير إلى حدوث ارتفاع في معدل درجات الحرارة السطحية بنسبة تصل إلى 80% على أغلب مناطق المملكة، بزيادة تصل إلى درجتين عن المعدل الطبيعي.

وأشارت التوقعات إلى حدوث ارتفاع في معدل هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة خصوصاً في شهري (يوليو وأغسطس)، وبفرصة حدوث تصل إلى 70%، ومن المتوقع أن تشهد (الباحة، عسير، جازان، نجران) ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، حدوث حالات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، وتوقعات بحدوث حالات مطرية غير اعتيادية.

وتوقع التقرير احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة في شهر يوليو يصل إلى درجتين على مناطق (حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية) وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك وبدرجة ونصف على منطقتي الرياض والشرقية، فيما يصل التغيّر عن المعدل إلى درجة واحدة على باقي المناطق.

ويشهد شهر أغسطس احتمالية ارتفاع في معدلات درجات الحرارة، وبتغيّر عن المعدل يصل إلى درجتين على أجزاء من مناطق، (حائل، الحدود الشمالية)، وبدرجة ونصف على مناطق (الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، تبوك) فيما يصل التغيّر عن المعدل إلى درجة واحدة على باقي المناطق. ويشير التقرير إلى احتمالية هطول الأمطار على جميع مناطق المملكة في شهر يوليو بأعلى من المعدل الطبيعي وبفرصة حدوث ما بين 60- 70%.

ومن المتوقع أن تشهد أغلب مناطق المملكة في شهر أغسطس هطول أمطار أعلى من معدلها الطبيعي بفرصة حدوث تصل إلى 60%، باستثناء أجزاء من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية فتكون حول معدلها.

وتظهر التحليلات معدلات الرياح السطحية المناخية خلال الأشهر (يونيو - يوليو - أغسطس) تأثير امتداد مرتفع الأوزوري على غرب وشمال غرب المملكة، تتمثل بنشاط للرياح السطحية ذات الاتجاه الشمالي الغربي القادم من حوض البحر الأبيض المتوسط نحو البحر الأحمر وشمال المملكة بوجه عام ويمتد إلى الخليج العربي، كما تقل سرعة الرياح على المناطق الداخلية والجنوبية وباتجاهات مختلفة.

ويؤكد التقرير ضرورة المتابعة للتوقعات المناخية شبه الفصلية وتوقعات الطقس والإنذار المبكر الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.