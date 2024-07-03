السعودية تعلن عن بشريات للسودانيين باراضيها

أعلنت إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية، عن تمديد الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين الذي تصعب عليهم العودة إلى بلادهم بعد الظروف العصبية التي تمر بها السودان.

وكشفت المديرية العامة للجوازات بحسب موقع السعودية جريت، عن إطلاق خدمة استضافة للمعتمرين السودانيين من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “منصة أبشر” لمن يرغب من المواطنين السعوديين والمقيمين استضافتهم.

وأوضحت المديرية أنها تتيح للمواطنين والمقيمين بالمملكة باستفاضة أقاربهم من خلال تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة العائلية، ويمكن تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمرين ويتم إعفائهم من الرسوم في المرة الأولى، وذلك لمن يتعذر عليهم مغادرة المملكة قبل الوقت المسموح للزائر.

ويمكنك الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر أفراد، وبعدها عليك بالضغط على أيقونة خدماتي، بعدها الضغط على الجوازات وبعدا انقر على تواصل، أنقر على أيقونة تأشيرة الزيارة، واختار طلب استضافة المعتمرين السودانيين، أدرج صورة من جواز سفر الزائر مع تأشيرة القدوم، عليك بكتابة شرح موجز عن الطلب في خانة “وصف الطلب”.

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