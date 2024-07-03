فن ومشاهير

جولة المملكة وكأس العالم للرياضات الإلكترونية.. 18 نجماً عربياً في أضخم فعاليات السعودية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

ياسر رشاد - القاهرة - في احتفالية غنائية ضخمة تجمع بين الفن والترفيه، تستقبل المملكة العربية عد ضخم من الفعاليات الترفيهية التي تلحقها مجموعة من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الأغنية العربية.

 

ينطلق الموسم الصيفي مع أهم حدثين ترفيهيين في مختلف أنحاء المملكة وهما “جولة المملكة، كأس العالم للرياضات الإلكترونية” مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية، وتأتي قائمتهم كالآتي:

 

الجدول الغنائي لاحتفالات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024

يفتتح الهضبة عمرو دياب سلسلة حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك في 18 يوليو على مسرح بحيرة بولفارد رياض سيتي 

 

 

كما يجتمع الفنان أحمد سعد وأصالة  في 21 يوليو على مسحر محمد عبده أرينا بالرياض.

 

dd690a5c69.jpg

 

 

 

 

 

تامر حسني ونانسي عجرم وعايض يوسف

ويليه الفنان تامر حسني في 8 أغسطس على مسرح أبو بكر سالم،

9c5ceaebfc.jpg

حفل أحلام ونوال الكويتية 

والثنائية الخليجية الأبرز في الحفلات مع الفنانة أحلام والفنانة نوال الكويتية في 12 أغسطس على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

d7b77fcdcf.jpg

 وفي 15 أغسطس يستقبل مسرح أبو بكر سالم ثنائية مميزة مع الفنانة نانسي عجرم والفنان عايض يوسف.

4ee992ae36.jpg

 

 

 

موعد الختام مع محمد حماقي 

ويختتم الفنان محمد حماقي ليالي الفعاليات الغنائية في 22 أغسطس على مسرح أبو بكر سالم، وتم طرح تذاكر الحفلات بالكامل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

20cb870ea0.jpg

 

 

جدول حفلات جولة المملكة 2024

 

يفتتح الفنان ماجد المهندس حفلات جولة المملكة في 5 يوليو القادم، أما جمهور عبد المجيد عبد الله فعلى موعد معه في 10 يوليو على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة الرياض.

021c0cd961.jpg

 

 

5b75b1e2ac.jpg

موعد حفل آمال ماهر 

وللمرة الأولى حفلان متتاليان للفنانة آمال ماهر والفنان فؤاد عبد الواحد الأول في 11 يوليو بالطائف والثانية في 12 يوليو بـ أبها.

 

a219f7499e.jpg

 

وثلاثية خليجية مميزة مع الفنانة أميمة طالب والفنان راشد الفارس والفنان فهد الكبيسي على مسرح محمد عبده أرينا بالرياض.

 

450456dda0.jpg

وأمسية بين الكلاسيكية والشبابية مع الفنان نبيل شعيل وفرقة ميامي في السادس من أغسطس القادم.

f70cb2c35c.jpg

 

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن الفعاليات الفنية والترفيهية “جولة المملكة”، والتي ستصاحبها فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض.

 

تتضمن جولة المملكة 2024 باقة غنائية ضخمة من نجوم الأغنية الخليجية والعربية “أحلام، نوال الكويتية، نبيل شعيل، محمد حماقي، تامر حسني، فرقة ميامي، ماجد المهندس، أصالة، نانسي عجرم، أحمد سعد، أميمة طالب، راشد الفارس، فهد الكبيسي، عايض يوسف”

بجانب العروض المسرحية “البيت المقلوب، الأول من نوعه، ميوزكال سكول، ساحرة الشمال، الدكتور”.

 

مع استضافة جولة المملكة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية التي ستقام هذا الصيف في العاصمة السعودية الرياض.

 

وتمتد المنافسة لـ 8  أسابيع في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس 2024.

وجاء الجدول الزمني للبطولة كالآتي:

الأسبوع الأول:

لعبة League of Legends
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة DOTA 2

الأسبوع الثاني:

لعبة DOTA 2
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة Free Fire

الأسبوع الثالث:

لعبة DOTA 2
لعبة Counter-Strike 2
لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الرابع:

لعبة Overwatch 2
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الخامس:

لعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
لعبة Honor of Kings
لعبة Apex Legends

الأسبوع السادس:

لعبة Street Fighter 6
لعبة Fortnite
لعبة Teamfight Tactics

الأسبوع السابع:

لعبة EA Sports FC 24
لعبة Starcraft II

الأسبوع الثامن:

لعبة Rocket League
لعبة TEKKEN 8
لعبة PUBG Battlegrounds
لعبة ESL R1

يذكر أن مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية “EWCF” Esports World Cup Foundation أعلنت عن قيمة الجوائز المالية المقدمة خلال النسخة الأولى من "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" والمُقامة بمدينة الرياض.

وسيحصل المشاركون على 60 مليون دولار، لتصبح الجائزة الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا