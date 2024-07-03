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مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربيّة تشارك بالمؤتمر الاقليمي لاستعراض الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة

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ياسر رشاد - القاهرة -  شاركت مندوبية فلسطين في انعقاد أول مؤتمر اقليمى لاستعراض الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، حيث بدأت اليوم، الأربعاء، أعمال المؤتمر المذكور.

 

ويشارك في المؤتمر، والذي سيستمر لمدة يومين، الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وجميع أصحاب المصلحة المعنيين لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق منذ اعتماده في العام ٢٠١٨ - كأول اتفاق تفاوضي بين الحكومات يعالج الهجرة الدولية بجميع أبعادها.

 

كما يشارك في تنظيم المؤتمر المنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وجامعة الدول العربية، بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة في المنطقة العربية.

 

وتشكل وفد دولة فلسطين من سعادة السفير مهند العكلوك - المندوب الدائم، والمستشار جمانة الغول من مندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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