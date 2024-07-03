المركز القومي للسينما يقيم فعاليات بنادي سينما الإسماعيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أقام المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية مساء أمس الثلاثاء فعاليات نادي سينما الإسماعيلية.

وتم عرض كل من فيلم صائد الدبابات للمخرج خيري بشارة ، وفيلم نهاية خط بارليف إخراج عبد القادر التلمساني،وهي افلام قام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بترميمها ، وجاء عرض هذة الافلام ضمن الفعاليات التي ينظمها المركز القومي للسينما للإحتفال بذكري ٣٠ يونيو.

وعقب عرض الأفلام اقيمت ندوه تم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور وادارها كلاً من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

وأعقبت الندوه عدد من الفقرات الفنية وإلقاء الابيات الشعريه ومن ضمنها قصيدة مصر تتحدث عن نفسها للشاعر حافظ ابراهيم والتي القاها اسلام حنفي.

يذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمة المركز القومي للسينما تحت إشراف فني الناقد السينمائي إسلام احمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد على، وإشراف إداري رامي رجب.