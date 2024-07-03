ميادة الحناوي وإليسا يتصدران حفلات أعياد بيروت 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل فعاليات أعياد بيروت 2024 كوكبة غنائية مميزة، تضيء سماء لبنان بليالي غنائية مبهجة رغم ظروف الحرب والطروف الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد.

ميادة الحناوي وإليسا مع جمهور أعياد بيروت 2024

وجاءت قائمة نجوم أعياد بيروت بتواجد طربي خاص مع المطربة الكبيرة ميادة الحناوي، وملكة الإحساس إليسا

موعد حفل ميادة الحناوي وإليسا في أعياد بيروت 2024

يقام حفل ميادة الحناوي في 28 من يوليو الجاري، وإليسا في 18 من الشهر نفسه، في واجهة بيروت البحرية وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

كلمات أغنية حبة ذكريات

طرحت ميادة الحناوي حديثًا أغنية “حبة ذكريات”، وسجلت أكثر من 700 ألف مشاهدة، من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، أحلان الموسيقار طلال، وتقول كلماتها "اهى إنتهت الحكايه وكل شيء بميعاد اثنين غيرنا إللى حبوا احنا اثنين جداد لا تقول ترجع ولا أرجع خلاص الوقت فات مش باقي من هوانا غير حبة ذكريات لما فتحت قلبي ع شباك الربيع يومها أعلنت حبك قدام الجميع اتلونت سـمـــــايـــــا بلون أجمل حكايه وفرحت بكل لحظه حتى لحظة بكايا محناش أول أحبه يعذبها الوداع وليه دلوقتي راجع تدور ع اللي ضاع وتقوللى هنرجع ما هو فات اللي فات مش باقى من هوانا غير حبة ذكريات.

كلمات أغنية أحبني كما أنا

بجانب أغنية “أحبني كما أنا”، التي اجتازت المليون مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني، ألحان طلال، وتقول كلماتها "احبنى كما انا .. بلا مساحيق ولا طلاء أحبني كما تحب النجوم السماء فالحب ليس مسرحا تعرض فيه آخر الأزياء لكنه الشمس والرقى ؛ والعطاء إن كنت حقا تعرف النساء أحبني تلميذة تعلمت مبادئ الحب على يديك أحبني شريكة لا دمية من ورق لديك أحبني برغم ما ارتكبته في الحب من أخطاء ولاتؤاخذني.. إذا غضبت.. أو سبحت عكس الماء فأنت عن يميني . والخوف عن يساري. فكيف ياحبيبي سأقطع الصحراء؟؟؟ تحت سماء الصيف ؛ او عباءة الشتاء وضمني حتى نصير قطعة واحدة وتسقط الحدود بين الأرض والسماء

نبذة عن أعياد بيروت ونجومه 2024

تعود فعاليات أعياد بيروت 2024، إلى ساحات لبنان، لتعلن عودة الحفلات والسهرات الغنائية والموسيقية، بعد توقفها بسبب اجتياح فيروس كورونا والظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد .

يجمع “أعياد بيروت” نجوم الأغنية اللبنانية بمختلف الأنواع، لتستقطب كافة الأعمار والفئات، واللون الطربي مع ميادة الحناوي والرومانسية الهادئة مع إليسا، والصوت الجبلي الشهير جوزيف عطية، والأغنية الشبابية المعبرة مع الشامي.