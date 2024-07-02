شكرا لمتابعة خبر عن ولادة أول مها عربي مهدد بالانقراض في منتزه القصيم .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد متنزه القصيم الوطني بمدينة بريدة ولادة أول مها عربي مهدد بالانقراض.

ويأتي ذلك ضمن برنامج إكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية.

وأفاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بأن مولود المها العربي يزين متنزه القصيم الوطني، فيما نشر القائمون على متنزه القصيم الوطني بمدينة بريدة صورًا للمولود الجديد، برفقة والدته.

يذكر أن المها العربي هو حيوان ثديي متوسط الحجم يصل وزنه إلى 80 كيلو غرامًا، وتستضيفه بضع محميات في ظروف حياة تساعده على التكاثر.