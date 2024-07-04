شكرا لقرائتكم خبر عن أمر قضائى بسجن صهر الرئيس التونسى الراحل بن على فى تهم تتعلق بالإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر القضاء التونسى (قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس)، أمرا بإيداع صهر الرئيس التونسى الراحل زين العابدين بن علي رجل الأعمال سليم شيبوب، في السجن، على خلفية قضية تتعلق بالإرهاب. وفق "الشروق التونسية.

وكانت السلطات التونسية قد ألقت القبض على شيبوب، بأمر من المحكمة، في يونيو الماضي، تبعا للبحث التحقيقي المنشور لدى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المتعلق بأحد المحامين المتورطين في شبهات إرهاب والمودع على ذمة القضية، حسب ما أفادت قناة "نسمة" المحلية.



يذكر أن شيبوب هو صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وكان متورطا في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ خلال فترة حكم بن علي (1987-2011).

وكان شيبوب أكثر وجوه نظام بن علي قربا من الناس، لكونه كان يدير أكبر النوادي الرياضية في البلاد "الترجي الرياضي التونسي"، ومتزوج بدورساف، ابنة بن علي من زواجه الأول.

وغادر شيبوب تونس إبان الاحتجاجات في يناير 2011، لكنه عاد إلى البلاد في 2014، ومنذ ذلك الحين، يواجه العديد من الملاحقات القضائية، حيث أوقفته السلطات أكثر من مرة.