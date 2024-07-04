شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر مش هيظهر النهاردة.. 2% فقط من إضاءته تنير السماء والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 28 يومًا، وهو في مرحلة الهلال المتضاءل من دورته القمرية، التي تكون مضاءة بنسبة 2%، حيث تكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، وهذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر، حيث إنه يمر عبر ثماني مراحل أثناء دورانه حول الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإن مرحلة القمر التالية في يوليو هي "القمر الجديد"، وستحدث يوم الجمعة 5 يوليو، حيث تسمى بـ "المرحلة غير المرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن الجانب المضيء من القمر يتجه بعيدًا عن الأرض باتجاه الشمس.

كما أنه في بعض الأحيان، فإن مدار القمر يجعله مباشرة بين الأرض والشمس أثناء ظهور القمر الجديد، مما يسبب كسوف الشمس، ولكن لأن مدار القمر مائل بالنسبة للأرض، فإن هذه المحاذاة لا يحدث كل شهر.