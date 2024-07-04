شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمنح الزمالك رخصة المشاركة الافريقية بعد تسوية مستحقات بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت لجنة التراخيص باتحاد الكرة ، نادي الزمالك رخصة المشاركة الافريقية عقب تسوية مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، بعد ان تم تحويل مبلغ من مستحقات اللاعب والحصول على تسوية وإنهاء الأزمة.

وخاطب الزمالك كاف لرفع ايقاف القيد، والحصول على الرخصة الافريقية، وبالتالى لم يعد الزمالك مهدد بعدم المشاركة الأفريقية.

واعلن أحمد سالم المتحدث رسمي لـ نادي الزمالك عن نجاح مجلس الإدارة في إنهاء أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وكتب سالم في عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"بعد مفاوضات شاقة ومجهودات مضنية وفي وقت قياسي، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب ينجح في إتمام الاتفاق مع اللاعب خالد بوطيب و في انتظار استلام الرخصة الخاصة بالاشتراك في المسابقات الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" اليوم.