- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى يطالب بتطوير مؤشرات قياس أثر السياحة على التنمية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الأربعين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها.
واتخذ المجلس قراره بعد ان استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1444/1445هـ .
وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الوزارة - من خلال منظم المياه - العملُ على خفض مدة دراسة الشكاوى المصعدة لدى مقدم الخدمة , لتحقيق مصالح القطاع والمستفيدين .
ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة إلى العمل مع جهات الاختصاص لإيجاد حلول تضمن المنافسة العادلة للمنتجات الزراعية الوطنية , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور خالد المحيسن وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1444/1445هـ, بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة .
ودعا المجلس في قراره الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل في رصد مواعيد وأماكن الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية؛ لدعم التسويق للوجهات السياحية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الطاقة والصناعة الدكتور أسامة عارف , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1444/1445هـ, بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة .
ودعا المجلس في قراره المركز إلى مراجعة وتقييم فرص الاستثمار الصناعي المرفوعة على منصة (استثمر في السعودية) بشكلٍ دوري.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 1444هـ, بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة .
كما دعا المجلس الجامعة إلى إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ودراسة العودة إلى نظام الفصلين.
وفي الشأن الثقافي , طالب مجلس الشورى في قرار آخر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالعمل على توسيع نطاق شراكاته واتفاقياته محلياً وعربياً ودولياً , بما يسهم في تحقيق أهدافه وطموحاته .
كما طالب المجلس في قراره المجمع - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالعمل على تفعيل اختبار الكفاية في اللغة العربية ، والسعي لحصوله على الصفة الرسمية والقانونية التي تمكن المجمع من تطبيقه.
وأكد المجلس في قراره بأن على المجمع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة , للحصول على ميزانية مخصصة لإنشاء مراكز تعليم اللغة العربية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة السعودية الإلكترونية للعام الجامعي 1444هـ , بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة .
كما طالب المجلس في قراره الجامعة بالتوسع في إيجاد بيئة رقمية تلبي احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم. وفي الشأن الصحي ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية , تلته عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة نجوى الغامدي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة .
فقد طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا وزارة الصحة بدعم الممرض والممرضة من الكفاءات الوطنية ورفع وعي المجتمع لأهمية دور التمريض وإبراز جهودهم ووضع المكافآت والحوافز لزيادة إقبال المواطنين عليها.
وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي وزارة الصحة بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، منوهاً بأهمية دراسة الأسباب التي تكمن وراء عدم انجاز السجل الصحي الوطني الموحد.
وفي مداخلة لها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة آمال الشيخ وزارة الصحة بدراسة إنشاء بنك تجميد كريات الدم الحمراء لتوفير ضمان الإمدادات الدموية بشكل مستدام وجودة عالية.
من جهته أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بجهود وزارة الصحة الكبيرة في الميدان، مطالباً الوزارة بإيجاد مستشفيات رعاية مديدة في كل مناطق المملكة.
بدورها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالعمل على رفع نسبة الرضا في مجال صحة المرأة، مع التأكيد على أهمية توثيق بصمة المرأة عند الولادة، مشيرة إلى أهمية العمل على زيادة عدد المدن السعودية المعتمدة في منظمة الصحة العالمية كمدن صحية.
من جهته أشار عضو مجلس الشورى اللواء طيار ركن علي العسيري إلى أهمية أن يكون هناك إيضاح من الوزارة لخططها الزمنية المتعلقة بتطبيق التأمين الطبي و مميزاته وإبراز ذلك للمواطنين عبر الوسائل الإعلامية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الأربعين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها.
جلسة مجلس الشورىففي الشأن البيئي طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بإبراز المؤشرات الدولية المرتبطة بأعمالها وترتيب المملكة وفقاً لها، مع بيان دور الوزارة ومستهدفاتها ذات الصلة بتلك المؤشرات.
واتخذ المجلس قراره بعد ان استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1444/1445هـ .
المنتجات الزراعية الوطنيةودعا المجلس في قراره الوزارة إلى العمل على الحد من ازدواجية المهام والأعمال بين القطاعات المعنية بالمياه المعالجة والري.
وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الوزارة - من خلال منظم المياه - العملُ على خفض مدة دراسة الشكاوى المصعدة لدى مقدم الخدمة , لتحقيق مصالح القطاع والمستفيدين .
ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة إلى العمل مع جهات الاختصاص لإيجاد حلول تضمن المنافسة العادلة للمنتجات الزراعية الوطنية , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور خالد المحيسن وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
الهيئة السعودية للسياحةكما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة السعودية للسياحة- بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط - بتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر قطاع السياحة - بشكل دوري- على التنمية الوطنية , وبما يُمكن من صناعة القرار في تطوير القطاع.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1444/1445هـ, بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة .
ودعا المجلس في قراره الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل في رصد مواعيد وأماكن الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية؛ لدعم التسويق للوجهات السياحية.
التنمية الصناعيةوفي مجال التنمية الصناعية طالب مجلس الشورى المركز الوطني للتنمية الصناعية ببناء مؤشرات قياس مستوى نضج بيئة الاستثمار الصناعي محليًا وتطوريها دورياً.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الطاقة والصناعة الدكتور أسامة عارف , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1444/1445هـ, بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة .
ودعا المجلس في قراره المركز إلى مراجعة وتقييم فرص الاستثمار الصناعي المرفوعة على منصة (استثمر في السعودية) بشكلٍ دوري.
الاستدامة الماليةوخلال جلسة مجلس الشورى طالب المجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالعمل على تطوير منظومة إيراداتها الذاتية وتنميتها وتنويع استثماراتها؛ بما يحقق الكفاءة والاستدامة المالية .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 1444هـ, بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة .
الفصول الدراسية الثلاثةودعا المجلس في قراره الجامعة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى العمل على تطوير معاهدها ودراسة زيادة انتشارها خارج المملكة؛ بما يحقق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية ويعزز مكانتها وحضورها على الصعيد العالمي.
كما دعا المجلس الجامعة إلى إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ودراسة العودة إلى نظام الفصلين.
وفي الشأن الثقافي , طالب مجلس الشورى في قرار آخر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالعمل على توسيع نطاق شراكاته واتفاقياته محلياً وعربياً ودولياً , بما يسهم في تحقيق أهدافه وطموحاته .
تعليم اللغة العربيةواتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للعام المالي 1444/1445هـ , بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة .
كما طالب المجلس في قراره المجمع - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالعمل على تفعيل اختبار الكفاية في اللغة العربية ، والسعي لحصوله على الصفة الرسمية والقانونية التي تمكن المجمع من تطبيقه.
وأكد المجلس في قراره بأن على المجمع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة , للحصول على ميزانية مخصصة لإنشاء مراكز تعليم اللغة العربية.
الجامعة السعودية الإلكترونيةوفي الشأن التعليمي , طالب مجلس الشورى الجامعة السعودية الإلكترونية بالإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة السعودية الإلكترونية للعام الجامعي 1444هـ , بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة .
كما طالب المجلس في قراره الجامعة بالتوسع في إيجاد بيئة رقمية تلبي احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم. وفي الشأن الصحي ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية , تلته عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة نجوى الغامدي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة .
فقد طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا وزارة الصحة بدعم الممرض والممرضة من الكفاءات الوطنية ورفع وعي المجتمع لأهمية دور التمريض وإبراز جهودهم ووضع المكافآت والحوافز لزيادة إقبال المواطنين عليها.
المستشفيات السعوديةمن جهته اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور علي القرني أن تضع وزارة الصحة خططاً لتقدّم المستشفيات السعودية العامة والخاصة في التصنيف العالمي للمستشفيات، بهدف بناء سمعة عالمية ترفع من نسبة السياحة الطبية والصحية ، مواكبة لمتطلبات رؤية السعودية 2030.
وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي وزارة الصحة بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، منوهاً بأهمية دراسة الأسباب التي تكمن وراء عدم انجاز السجل الصحي الوطني الموحد.
استكمال المدن الطبيةبدوره طالب عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم وزارة الصحة بأهمية إيضاح ما وصلت إليه الوزارة فيما يتعلق بإنشاء واستكمال المدن الطبية ، والمستشفيات التخصصية ، والمرجعية ومراكز التوحد في عدد من مدن المملكة .
وفي مداخلة لها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة آمال الشيخ وزارة الصحة بدراسة إنشاء بنك تجميد كريات الدم الحمراء لتوفير ضمان الإمدادات الدموية بشكل مستدام وجودة عالية.
مراكز الرعاية الصحيةمن جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيفاء الشمري وزارة الصحة بدراسة استحداث برامج تأهيلية وتدريبية لخريجي الصحة العامة منتهية بالتوظيف في توجيه الخطط وتخصيص الموارد للاستفادة من تلك المخرجات في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مجال الصحة النفسية الأولية.
من جهته أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بجهود وزارة الصحة الكبيرة في الميدان، مطالباً الوزارة بإيجاد مستشفيات رعاية مديدة في كل مناطق المملكة.
بدورها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالعمل على رفع نسبة الرضا في مجال صحة المرأة، مع التأكيد على أهمية توثيق بصمة المرأة عند الولادة، مشيرة إلى أهمية العمل على زيادة عدد المدن السعودية المعتمدة في منظمة الصحة العالمية كمدن صحية.
علاج حالات الإدمانكما طالب عضو مجلس الشورى عساف ابوثنين في مداخلة له وزارة الصحة بتقييم تجربة أزمة كورونا ومدى جاهزية الوزارة لأي أزمات قادمة، داعياً الوزارة إلى إنشاء مراكز جديدة متطورة خارج المدن الرئيسية تفي لعلاج حالات الإدمان في ظل قلة الإمكانات المتوفرة حاليا لدى الوزارة.
من جهته أشار عضو مجلس الشورى اللواء طيار ركن علي العسيري إلى أهمية أن يكون هناك إيضاح من الوزارة لخططها الزمنية المتعلقة بتطبيق التأمين الطبي و مميزاته وإبراز ذلك للمواطنين عبر الوسائل الإعلامية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .