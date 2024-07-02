شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى يطالب بتطوير مؤشرات قياس أثر السياحة على التنمية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام