شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع الرئيس التركي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بتوجيه من القيادة - أيدها الله - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم، الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياتهما للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
فيما حمّل الرئيس التركي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وحضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، فيما حضره من الجانب التركي وزير الدفاع الوطني ياشار غولر، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية البروفيسور خلوق غورغون وعدد من كبار المسؤولين.
ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياتهما للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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المستجدات الإقليمية والدوليةكما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
وحضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، فيما حضره من الجانب التركي وزير الدفاع الوطني ياشار غولر، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية البروفيسور خلوق غورغون وعدد من كبار المسؤولين.