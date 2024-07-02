مجلس الشورى يطالب بتطوير مؤشرات قياس أثر السياحة على التنمية الوطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع الرئيس التركي والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية