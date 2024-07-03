شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي ينجح في استئصال ورم سرطاني بالقولون لمريض "ستيني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق الجراحة في مستشفى جنوب القنفذة العام، التابع لتجمع مكة المكرمة الصحي، من إجراء عملية ناجحة لاستئصال ورم سرطاني بالقولون لمريض يبلغ من العمر 67 عامًا.

وأشار تجمع مكة المكرمة الصحي إلى أن المريض جرى تحويله من مستشفى آخر لإجراء منظار للقولون، حيث جرى اكتشاف ورم. الفحوصات السريرية وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية اللازمة، تأكدت إصابة المريض بورم سرطاني في القولون.

وأضاف التجمع أن الفريق الطبي نجح في استئصال الجزء الأيمن من القولون باستخدام المنظار الجراحي، وغادر المريض المستشفى وهو في حالة صحية جيدة.