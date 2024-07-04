شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: البعد والقرب بين الأرض والشمس نسبي وليس أساساً في الحرارة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضاوي مرة واحدة في السنة والمسافة بينهما متغيرة على مدار الساعة، ففي الصيف تتزايد هذه المسافة، وتتناقص في الشتاء.

وأضاف “الزعاق” أن أقرب مسافة بينهما فتكون في عز الشتاء واسمها الحضيض، بينما أبعد مسافة بين الشمس والأرض تكون في عز الصيف أبعد مسافة بين الشمس والأرض تكون في عز الصيف واسمها الأوج، كحال أيامنا هذه، بينما تكون المسافة متوسطة في فصلي الربيع والخريف.

وتابع فى برنامج تقويم المذاع عبر قناة العربية، أن غدا ستكون الأرض في أبعد مسافة لها من الشمس، لافتاً إلى أن البعد والقرب بين الأرض والشمس نسبي وليس أساساً في الحرارة؛ لأن أساس الحرارة هو زاوية سقوط شعاع الشمس، ففي الصيف تكون عمودية أو شبه عمودية وفي الشتاء تكون مائلة.