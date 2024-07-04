شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملة توعوية بنظام الزراعة وأدلة أسواق النفع العام بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد آل مجثل، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتسويق والجمعيات الزراعية المهندس إبراهيم الخليل، فعاليات الحملة التوعوية لأسواق النفع العام، وذلك بسوق الخضار المركزي بأبها.

تهدف الحملة، التي تُنظمها الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للتسويق والجمعيات الزراعية، إلى تعريف المزارعين والتجار والمستثمرين بنظام الزراعة وأدلة أسواق النفع العام، ونشر ثقافة المعرفة بهذه اللوائح والإرشادات.

نظام الزراعة وأدلة أسواق النفع العام وتتضمن الحملة، التي يشارك فيها عدد من المختصين والمهتمين، تقديم محاضرات وورش عمل حول مختلف جوانب نظام الزراعة وأدلة أسواق النفع العام، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية هذه الأسواق ودورها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي.

وخلال الحملة وُقعت شراكة مجتمعية بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير وهيئة الصحفيين السعوديين بعسير، وذلك بهدف تعزيز التعاون الإعلامي ونشر الوعي حول قضايا الزراعة والمياه والبيئة.

سلسلة من الفعاليات التوعوية تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تُنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة في 13 منطقة إدارية في المملكة، وذلك بهدف نشر ثقافة المعرفة بنظام الزراعة وأدلة أسواق النفع العام، وتعزيز دور هذه الأسواق في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على تطوير القطاع الزراعي في المملكة، وتعزيز مساهمة أسواق النفع العام في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال نشر الوعي حول نظام الزراعة وأدلة هذه الأسواق، وتوقيع شراكات مجتمعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة.