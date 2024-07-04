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أمير جازان يوجه بإطلاق مشروع الزواج الجماعي الـ 16

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الرياض - علي القحطاني - وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لجنة الزواج الجماعي بالمنطقة بأهمية استئناف مشروع الزواج الجماعي واطلاق النسخة الـ16 ، واستقبال طلبات الراغبين من المستفيدين .

وأوضح رئيس اللجنة الشيخ موسى خمج ، أن توجيه سموه تضمن البدء في استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بحفل الزواج الجماعي لهذا العام الذي يأتي بدعم من أوقاف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي بالتعاون مع جمعية الريان الخيرية ، وذلك عقب أن حقق المشروع نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية ، بدعم من سمو أمير المنطقة ومتابعته الدائمة وحرصه المتواصل ، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال تلك المدة أكثر من 35 ألف شاب وفتاة .

كما بين أن التوجيه أكد على أن تكون أولوية القبول في مشروع الزواج الجماعي للفئات المستهدفة من الأيتام وأبناء نزلاء السجون وذوي الإعاقة وأبناء الشهداء وغيرهم من شباب المنطقة ، وضرورة تنفيذ الدورات التدريبية المختصة في مجال الحياة الزوجية للمستفيدين من المشروع ، مثمنًا دعم سموه وسمو نائبه للعمل الخيري والاجتماعي في المنطقة بما يعود بالنفع والفائدة والاستقرار الاجتماعي على شباب وشابات المنطقة .

ودعا الراغبين في الاستفادة من المشروع في عامه الحالي للتسجيل الذي ابتدأ من الخميس الماضي حتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك على الرابط هنا

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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