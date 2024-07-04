شكرا لمتابعة خبر عن أمير جازان يوجه بإطلاق مشروع الزواج الجماعي الـ 16 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لجنة الزواج الجماعي بالمنطقة بأهمية استئناف مشروع الزواج الجماعي واطلاق النسخة الـ16 ، واستقبال طلبات الراغبين من المستفيدين .

وأوضح رئيس اللجنة الشيخ موسى خمج ، أن توجيه سموه تضمن البدء في استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بحفل الزواج الجماعي لهذا العام الذي يأتي بدعم من أوقاف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي بالتعاون مع جمعية الريان الخيرية ، وذلك عقب أن حقق المشروع نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية ، بدعم من سمو أمير المنطقة ومتابعته الدائمة وحرصه المتواصل ، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال تلك المدة أكثر من 35 ألف شاب وفتاة .

كما بين أن التوجيه أكد على أن تكون أولوية القبول في مشروع الزواج الجماعي للفئات المستهدفة من الأيتام وأبناء نزلاء السجون وذوي الإعاقة وأبناء الشهداء وغيرهم من شباب المنطقة ، وضرورة تنفيذ الدورات التدريبية المختصة في مجال الحياة الزوجية للمستفيدين من المشروع ، مثمنًا دعم سموه وسمو نائبه للعمل الخيري والاجتماعي في المنطقة بما يعود بالنفع والفائدة والاستقرار الاجتماعي على شباب وشابات المنطقة .

ودعا الراغبين في الاستفادة من المشروع في عامه الحالي للتسجيل الذي ابتدأ من الخميس الماضي حتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك على الرابط هنا