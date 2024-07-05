شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير يوجه بفتح الحركة المرورية على طريق عقبة القامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أمر أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، بفتح الحركة المرورية على طريق عقبة القامة الرابط بين محافظتي تنومة والنماص شمال المنطقة.

وكانت الأعمال الإنشائية في مشروع ازدواج طريق عقبة القامة حظيت بدعم ومتابعة من هيئة تطوير منطقة عسير ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، مما أدى إلى استكمال الأعمال التي نتج عنها إنجاز كامل أعمال ازدواج الطريق والحائط الاستنادي بنسبة 93%، وتبقت أعمال جانبية بنسبة 7% لا تسبب الضرر في الحركة المرورية.

وتهدف هيئة تطوير منطقة عسير إلى تحقيق التنمية الإقليمية المتكاملة وضمان التنسيق الفعال بين الجهات الإنمائية الفاعلة وتنفيذ عالي الجودة لمشاريع البنية التحتية الرئيسة في المنطقة.

‎والجدير بالذكر أن عقبة القامة تعد آخر المشاريع المتعثرة في الطريق السياحي الرابط بين أبها والطائف، كما يعتبر الترطيق ضمن مشاريع الممكنات الإستراتيجية