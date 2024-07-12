شكرا لقرائتكم خبر عن نظام التأمينات الجديد يحدد شروط ومعاشات العجز غير المهني والان نبدء بالتفاصيل

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شروط استحقاق المعاش

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كيفية حساب المعاش

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معاش العجز عند عدم وجود العمل

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إجراءات الفحوصات الدورية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن تفاصيل نظام التأمينات الجديد الذي يهدف إلى توفير حماية اجتماعية شاملة للمشتركين الذين يتعرضون لعجز غير مهني، وذلك وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن حصولهم على معاش يضمن لهم حياة كريمةيشترط النظام الجديد أن تكون مدة اشتراك المشترك المصاب بعجز غير مهني لا تقل عن (12) شهرًا متصلة أو (18) شهرًا متقطعة بعد تاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وقبل تاريخ ثبوت العجز. كما يتعين أن يحدث العجز قبل بلوغ المشترك السن النظامية للاستحقاق، وأن يكون المشترك على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام عند ثبوت العجز. ويتم تأكيد العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة لضمان دقة التقييم واستحقاق المعاشوأوضح النظام أن معاش العجز غير المهني سيحسب وفق أحكام النظام، على ألا يقل عن 50% من متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحتسب على أساسه المعاش، أو الحد الأدنى للمعاش البالغ 2000 ريال، أيهما أعلى. كما أتاح النظام زيادة معاش العجز بنسبة 50% إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية، وذلك وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة، على ألا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحةوفي حالة حدوث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، يحق له الحصول على المعاش وفق أحكام النظام. وأكد النظام على ضرورة توافر شروط صحية محددة لإثبات حالة العجز، تشمل عدم قدرة المشترك على الاستمرار في ممارسة عمله أو أي مهنة أخرى تتفق مع إمكاناته وسنه وملكاته الجسدية والعقلية والمهنية، وأن تدوم حالة العجز لمدة (6) أشهر فأكثر حسب تقدير اللجنة الطبية المختصةوأشار النظام إلى أن المعاش سيمنح بصورة مؤقتة وطوال الوقت الذي تتوافر فيه شروط العجز، مع ضرورة إجراء صاحب المعاش الفحوصات الدورية التي تجريها اللجنة الطبية المختصة لإثبات استمرار حالة العجز. وأوضح أن المعاش المستحق سيصبح نهائيًا عند بلوغ صاحب المعاش السن النظامية للاستحقاقوأكد النظام أنه في حال عاد صاحب المعاش إلى عمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، سيتم إيقاف معاشه خلال فترة عمله السابقة على تاريخ استحقاقه للمعاش وفق أحكام النظاميأتي هذا النظام كجزء من جهود مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير دعم مستدام للمشتركين في حالات العجز غير المهني، بما يضمن لهم حياة كريمة ويخفف عنهم أعباء الحياة اليومية