شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع قياسي في الحرارة وأمطار غزيرة على مرتفعات مكة والان نبدء بالتفاصيل

درجات حرارة قياسية

حسين القحطاني

ارتفاع درجات الحرارة

الدمام - شريف احمد - يشهد الطقس في المملكة مع دخول الربع الثاني من فصل الصيف، ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، إضافة إلى توقعات بهطول أمطار غزيرة في بعض المناطق.وقد أصدرت الجهات المعنية تحذيرات للسكان لأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الظروف الجوية.وأعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن المملكة دخلت الربع الثاني من فصل الصيف بعد تسجيل درجة حرارة بلغت 52 درجة مئوية في مكة المكرمة، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة حتى الآن.وأوضح القحطاني أن 50 يوماً تفصلنا عن نهاية الفصل من الناحية الأرصادية.وأضاف القحطاني، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بمقدار 2 درجة مئوية في المناطق الشمالية، بينما ستشهد منطقتا الرياض والشرقية ارتفاعاً قدره 1,5 درجة مئوية عن المعدل المعتاد، وعلى صعيد الأمطار، هناك احتمالية لهطول الأمطار بشكل أعلى من المعدل الطبيعي في جميع المناطق، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة والمناطق الجنوبية.وأكد القحطاني أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية والتقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد لضمان سلامة الجميع، وللتعامل الأمثل مع التغيرات المناخية المحتملة خلال الفترة القادمة.