شكرا لقرائتكم خبر إتلاف 5 أطنان من الدواجن الفاسدة قبل بيعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 5 أطنان من الدواجن منتهية الصلاحية، تم التلاعب في تواريخ صلاحيتها، إضافة إلى دواجن ولحوم مجهولة المصدر في أحد المستودعات بالرياض، وذلك لغرض بيعها وتداولها خلال المتاجر الغذائية والأسواق.

وأوضحت الغذاء والدواء، أنه خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها على المنتجات والمنشآت الغذائية، زارت مستودعا، وعثرت على المواد الغذائية المخالفة، وأدوات وملصقات لتغيير تواريخ الصلاحية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه جرى ضبط وإتلاف كامل المواد الغذائية من الدواجن واللحوم، إضافة إلى إيقاع غرامة مالية على المنشأة قدرها نصف مليون ريال، لمخالفتها المادة الـ16 من نظام الغذاء التي نصت على أنه: (لا يجوز تداول الغذاء إذا كان مغشوشا، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك).

ودعت الغذاء والدواء المستهلكين، إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو عبر تطبيق «طمنّي».