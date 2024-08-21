العويران لـ الخليج 365 : سعود عبد الحميد واجهة السعودية وهناك لاعبين آخرين "مينفعوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نهى خورشيد

علق سعيد العويران نجم الشباب والمنتخب السعودي الأسبق، علي أنباء رغبة نادي روما في التعاقد مع سعود عبدالحميد مدافع الفريق الكروي بالهلال.

وقال سعيد العويران في تصريحات خاصة "لـ الخليج 365":"سعود عبدالحميد الآن هو واجهة الدوري السعودي ولابد من احترافه في فريق روما، فهو لاعب مميز في الدوري السعودي".

وأضاف:"باقي اللاعبين المحليين بالدوري السعودي جميعهم كبار السن فوق الــ33 وليس بإمكانهم الاحتراف بأوروبا في الوقت الحالي"ماينفعوش"".

وكانت التقارير الصحفية أشارت خلال الساعات الماضية إلى أن نادي الهلال وضع شرطين وهم الاستغناء عن البرازيلي رينان لودي، بجانب التعاقد مع ظهير أيمن دولي أجنبي من أجل الموافقة على انتقال سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي.