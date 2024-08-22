شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يدشن منصة رقمية لنشر رسالة "الفتوى في الحرمين" عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، الموقع الإلكتروني لندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين"، في خطوة تهدف إلى تعزيز رسالة الندوة على المستويين الإسلامي والعالمي، وتأكيد دور الفتوى في الحرمين الشريفين وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.

أقيمت هذه الندوة في رحاب المسجد النبوي للمرة الأولى، حيث أكد الدكتور السديس، أن رئاسة الشؤون الدينية تسعى من خلال هذا الموقع إلى نشر محتوى الندوة وجلساتها العلمية المتنوعة، بما يشمل بث الأخبار والتقارير المصورة وقصص النجاح، وذلك لإيصال رسالة علمية وسطية إلى العالم. خدمات متعددة يتضمن الموقع الإلكتروني خدمات متعددة منها مشاهدة جلسات الندوة على الهواء مباشرة، وبث أخبار المشاركين أولًا بأول، إضافة إلى إبراز مكانة الحرمين الشريفين في بيان المنهج الصحيح للفتوى ودورها في نفوس المسلمين، ونشر المنهج الإسلامي بأصوله وتشريعاته المعتمدة على الوسطية.

وأكد الدكتور السديس، أن الرئاسة تهدف من خلال تدشين الموقع إلى مواكبة المستجدات في عالم الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، مع الحفاظ على الأصالة الإسلامية والتفاعل مع أدوات العصر الحديث بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، لنشر رسالة الحرمين الشريفين الوسطية إلى العالم.