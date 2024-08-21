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نجم السعودية لـ الخليج 365: المستشار تركي آل الشيخ له فضل كبير في خلق روح جديدة بالدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نهى خورشيد

أكد سعيد العويران نجم الشباب والمنتخب السعودي الأسبق، على دور المستشار تركي آل الشيخ في خلق روح جديدة بالدوري المصري الممتاز، خاصة بعد شرائه لنادي بيراميدز الذي ينافس بقوة خلال السنوات الأخيرة على المربع الذهبي بالمسابقة المحلية.

وقال سعيد العويران في تصريحات خاصة "لـ الخليج 365" :" المستشار تركي آل الشيخ كان له فضل كبير في خلق روح جديدة بالدوري، بعد شراء بيراميدز وجميعنا شاهدناه ينافس في الفترة الأخيرة، وكان قريب من تحقيق اللقب هذا الموسم".

وأضاف :" لابد من دعم الأندية المصرية وخلق تنافس بين الفرق، فالنادي الأهلي يلعب وحيدًاا في الساحة المصرية ولابد من تحرك".

وتابع:"لابد من تنشيط وجلب لاعبين أجانب على أعلى مستوى، بجانب دعم كافة الأندية وما يحدث لها من عدم وجود مساندة كافية "حرام"".

واختتم حديثه قائلاً:" هناك فرق عريقة في الدوري المصري مثل الزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب وغيرهم وأنا شخصيا أحبه كثيرا".

والجدير بالذكر أن تركي آل الشيخ رحل عن رئاسة بيراميدز بعد موسم واحد فقط من الاستثمار داخل الدوري المصري، ليتم بيعه إلى الإماراتي سالم سعيد الشامسي ويتولى رئاسته في الفترة الحالية ممدوح عيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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