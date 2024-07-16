ضبط مخالفات إشعال نار واستغلال رواسب بالمحميات

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وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيما مخالفا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بمنطقة تبوك.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهما الرواسب في المنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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