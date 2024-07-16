شكرا لقرائتكم خبر «تكميم النخيل» أبرز وسائل حماية الثمار في المزارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد منطقة المدينة المنورة من المناطق المشهورة بزراعة النخيل، وتعدد أنواع تمورها الجيدة، مثل: العجوة، الصفاوي، المجدول، العنبرة، الصقعي.

ويعمل المزارعون على حماية محاصيلهم من الطيور، بسبب هجماتها على عذوق النخيل «القنيّه» ومُفردها «القنو»، مما يجبر بعضهم على ابتكار وسائل متنوعة لصد هذه الهجمات وتخفيف أشعة الشمس الحارة للحفاظ على الثمار من السقوط والتلوث.

ومن وسائل الحفاظ على الثمار عملية «التكميم» أو «التطفيش»، الذي يستخدم لحفظ محاصيل النخيل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة عبدالله الردادي، أن فكرة تغطية ثمار النخيل التكميم أو التطفيش معروفة مُنذ القِدم عند مزارعي المدينة المنورة، وهي عبارة عن تغطية آمنة للرطب والتمر في بعض الأصناف مثل: العجوة والصفاوي والعنبرة والمجدول والصقعي، حتى تنضج بالكامل وتصبح تمرا، إذ كان في السابق تستخدم أكياس «الخيش»، أما الآن فقد أنتجت بعض الشركات أغطية بلاستكية شبكية ذات ألوان مختلفة حسب نوع الثمرة، إذ يُفضل لتمر الصفاوي والعجوة اللون الأخضر، لزيادة نسبة الظل عليها حتى يصبح لون الثمرة أكثر سوادا.