تشكيل لجنة تختص بإقامة الملتقيات في القصيم

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يأتي القرار لأهمية الملتقيات التي تقام بالمنطقة، ودراسة احتياج المنطقة من الملتقيات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية النوعية، والإشراف العام على تنظيم الملتقيات بالتعاون مع الوزارات المعنية، والتنسيق مع الوزارات المعنية لإقامة الملتقيات الاستثمارية، ومتابعة وتسهيل إقامة الملتقيات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة.
يشار إلى أن اللجنة يرأسها المشرف العام على مركز التنمية الاقتصادية بإمارة منطقة القصيم الدكتور يوسف العريني، وعضوية كل من: المستشار بإمارة منطقة القصيم نزار الحركان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة القصيم عبدالعزيز الحميد، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعنيزة خالد الصيخان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرس فايز الحربي، ومنسق اللجنة تركي المحارب.
أسباب القرار
- أهمية الملتقيات التي تقام بالمنطقة.
- دراسة احتياج المنطقة من الملتقيات.
- الإشراف العام على تنظيم الملتقيات.
- متابعة وتسهيل إقامة الملتقيات.
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