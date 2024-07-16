شكرا لقرائتكم خبر تشكيل لجنة تختص بإقامة الملتقيات في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل قرارا يقضي بتشكيل لجنة تختص بإقامة الملتقيات التنموية والنوعية في عدد من المجالات، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وتكون تحت إشرافه المباشر.

يأتي القرار لأهمية الملتقيات التي تقام بالمنطقة، ودراسة احتياج المنطقة من الملتقيات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية النوعية، والإشراف العام على تنظيم الملتقيات بالتعاون مع الوزارات المعنية، والتنسيق مع الوزارات المعنية لإقامة الملتقيات الاستثمارية، ومتابعة وتسهيل إقامة الملتقيات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة.

يشار إلى أن اللجنة يرأسها المشرف العام على مركز التنمية الاقتصادية بإمارة منطقة القصيم الدكتور يوسف العريني، وعضوية كل من: المستشار بإمارة منطقة القصيم نزار الحركان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة القصيم عبدالعزيز الحميد، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعنيزة خالد الصيخان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرس فايز الحربي، ومنسق اللجنة تركي المحارب.

أسباب القرار