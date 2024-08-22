شكرا لقرائتكم خبر عن شذى لـ المهرجان: "اختياراتى ديما غلط وعايزة حد حنين وراجل يكون مؤمن بيا" والان مع تفاصيل الخبر

استضافت الإعلامية ريهام السهلى، المطربة شذى، فى برنامج "المهرجان" المذاع على قناة دة إم سى، من مدينة العلمين الجديد.

وقالت شذى:"بحب تتر مسلسل المال والبنون للفنان على الحجار، وبحب الفنان الراحل أحمد زكى، وعن اختياراتها أكدت:" انا قيادية واختياراتى ديما غلط، وعاوزة حد حنين، وراجل يكون مؤمن بيا كإنسانة وفنانة، ومعظم الوقت بختفى وارجع".

أضافت شذى:" عانيت فى حياتى الخاصة من الاختيارات الخاطئة وافتقد الدعم المستمر، لافتة إلى أنه تحب تقدم أغانى ألبوم لكن الأسهل إنتاجيا السينجل فهى أصبحت الأكثر رواجا، و"ليالى الشوق وقلبى داب" هما الأقرب لى وبمثابة وش السعد.

تابعت :"غنيت سيرة الحب لأم كلثوم وكان عمرى 7 سنوات ونصف، و"أسمهان ووردة"، هم الأقرب لى وتربيت على الأغانى الكلاسيكية، وبحضر لأغنية اسمها "سكر مصر".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.