شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد: أخويا بخير وربنا مشبعنى رضا ومعنديش غل لحد وأجرى على الله والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم محمد فؤاد لـ الخليج 365، إن شقيقه عبد العزيز بخير والحمدلله، مضيفا، " ربنا مشبعني رضا ومعنديش غل لحد والأجر والثواب على رب العالمين"، وأضاف محمد فؤاد أنه رجل متسامح ولا يحمل عداء لأحد.

وعن التصالح في واقعة الطبيب، قال النجم محمد فؤاد في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 إنه لا تصالح في واقعة المستشفى، مؤكدا أن الأمر متروك للنيابة وتحقيقاتها في الأمر، قائلا "اللي ليه حق عندي ياخده"، و"انا مسامح كل الناس في حقي"، لكن الأمر الآن في النيابة.

وتصريحات سابقة قال النجم محمد فؤاد إنه لا يفرق معه شئ سوى الاطمئنان على حالة شقيقه الصحية، واكد محمد فؤاد أنه تفاجئ من رد فعل طبيب الطوارئ والذي كان يحاول الاطمئنان منه على صحة شقيقه، ليفاجئ به يطلب من الأمن اخراجه بعيدًا رغم أنه لم يصدر منه أي شئ مسئ للطبيب وكان كل همه هو الاطمئنان على شقيقه وفقط، والذي اضطر إلي نقله لمستشفى أخرى لإجراء العملية العاجلة.

وفي سياق متصل، قال أحمد أيوب، صديق المطرب محمد فؤاد، الذى حضر واقعة "فؤاد" لـ"الخليج 365"، إن شقيق محمد فؤاد "عبده" أجرى عملية قسطرة بالقلب وأضاف أحمد أيوب أنه كان يتناول العشاء مع محمد فؤاد وفوجئوا بأن شقيقه "عبده" فى مستشفى عين شمس بسبب إصابته بجلطة في القلب.