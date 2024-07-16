شكرا لقرائتكم سند محمد بن سلمان : استمرار دعم وتمكين القطاع غير الربحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج سند محمد بن سلمان استمراره في دعم وتمكين متواصلين لـ القطاع غير الربحي من خلال مجموعة من ورش العمل ضمن مشروع تطوير الجمعيات الأهلية المدعومة لتطوير كفاءات منظمات القطاع.

إطلاق ورش عمل تطبيقية

وأعلن البرنامج عن إطلاق ورش العمل التطبيقية لنماذج الأعمال التطويرية للجمعيات الأهلية المدعومة من البرنامج والتي تتضمن نماذج عملية وورشاً تطبيقية وساعات استشارية عبر 4 ورش عمل افتراضية تفاعلية تضع المستفيد في قلب التجربة العملية ليكتشف أسرار بناء نماذج أعمال مبتكرة وتعلّم كيفية تنفيذها بنجاح.

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ما هو برنامج سند محمد بن سلمان ؟

هو برنامج عطاء خيري بآلية مبتكرة، خصصه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ليكون مظلة تندرج تحتها العديد من المساهمات الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تساهم في متابعة المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع وتخدم فئات مختلفة في المجتمع بحيث تكون سندًا وعونًا لهم.