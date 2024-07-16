شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تطلق نظام الدعم الموحد لتحسين جودة خدماتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة التعليم نظام الدعم الموحد في مرحلته الأولى، مستهدفًا إدارات التعليم في مجالات متعددة تشمل الخدمات المشتركة وخدمات المباني والأمن والسلامة والخدمات التقنية.

يأتي هذا النظام ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، حيث يتيح للمستفيدين رفع طلبات الدعم والبلاغات ومراقبة أدائها لضمان استمرارية العمل على مدار الساعة.

يتميز النظام بتوحيد قنوات الدعم الفني لمختلف قطاعات التعليم في منظومة واحدة، برقم اتصال موحد لتبسيط وتسهيل عملية طلب الخدمات ومتابعة تنفيذها، مما يعزز الشفافية والفعالية.

أهداف نظام الدعم الموحد



يهدف النظام إلى تبني أفضل الممارسات والمعايير في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى توفير إطار شامل للحوكمة يشمل جميع جوانب التنظيم واتخاذ القرارات، مما يحقق توازنًا فعالًا بين مزودي الخدمة والمستفيدين.

يوفر النظام تقنيًا موحدًا ينظم العمليات بين المستفيدين ومزودي الخدمة، مما يسهم في تحسين التفاعل وتبادل المعلومات بطريقة موحدة وفعالة.

وتشمل المرحلة الحالية من النظام خدمات التقنية، التي تتضمن دعم الأجهزة التقنية والشبكات والبريد الإلكتروني والتخزين والنسخ الاحتياطي، بالإضافة إلى خدمات المباني التي تشمل الدعم في مجالات الصيانة والنظافة والتكييف.

خدمات الأمن والسلامة



كما تشمل خدمات الأمن والسلامة، والتي توفر الدعم داخل المباني وخارجها وفي حالات الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى الخدمات المشتركة التي تدعم المالية والميزانية والمشتريات وإدارة المستودعات ومراقبة المخزون وإدارة الوثائق والمحفوظات والاتصالات الإدارية.

يمكن للمستفيدين التواصل مع مركز الدعم الموحد عبر الرقم الخارجي 8004388885 أو الرقم الداخلي 88885، أو من خلال منصة الدعم الموحد عبر الموقع USC.MOE.GOV.SA، مما يسهم في تقديم تجربة دعم متكاملة تلبي احتياجات جميع قطاعات التعليم بفعالية وكفاءة.