شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة شديدة ورياح وأتربة وأمطار.. تفاصيل طقس المملكة اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الحالة على البحر الأحمر والخليج العربي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة.وأشار على موقعه الرسمي، إلى استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.ويتواصل تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان.وبخصوص الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة جنوباً، فيما تكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة جنوباً.أما الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر، بينما حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.