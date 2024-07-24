شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. انطلاق مهرجان جادة الإبل 19 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين يوم 19 سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق مهرجان جادة الإبل بالطائف.

وأشاد بن حثلين بما يشهده قطاع الإبل من نقلة نوعية بفضل دعم القيادة الرشيدة، ممثلة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، وحرصه الكبير على الحفاظ على موروث المملكة الأصيل.

حراك اقتصادي

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الإبل إلى أن "مهرجانات المناطق" تهدف إلى إحداث حراك اقتصادي، وتوسيع شريحة المتعاملين مع القطاع، وتنشيط حركة البيع والشراء، ورفع القيمة التسويقية للإبل.



وتضم مهرجانات المناطق حزمة من البرامج والأنشطة التي تستهدف أطياف المجتمع كافة، وتعكس حجم العمل الكبير الذي يبذله نادي الإبل للظهور بالشكل الذي يواكب القيمة الكبيرة لهذا الموروث تاريخيًا وثقافيًا.

كما أن لها بعدًا اقتصاديًا مهمًا من حيث دعم الصناعات المتعلقة بقطاع الإبل، ومساعدة رواد الأعمال في إيجاد فرص الاستثمار المتنوعة.

بالإضافة إلى فتح باب المشاركة في المهرجان لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي استثنائيًا في هذا المهرجان تزامنًا مع عام الإبل 2024.