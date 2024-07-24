شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة معتمرة تونسية من نزيف دماغي وبطني حاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متكامل في مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية، بالتعاون مع فريق الأشعة التداخلية، من إنقاذ حياة معتمرة تونسية في الخمسينيات من العمر، بعد تعرضها لنزيف حاد في الدماغ والبطن.

وأشار تجمع مكة المكرمة الصحي إلى أن المريضة وصلت إلى المدينة الطبية وهي في حالة فقدان للوعي نتيجة نزيف دماغي حاد ناتج عن تمدد شرياني في الدماغ. وقد باشر فريق الأشعة التداخلية بإجراء عملية دقيقة لربط التمدد الشرياني وإيقاف النزيف.

وفي تطور لاحق، تبين أن المريضة كانت تتناول أدوية مضادة للتخثر، مما تسبب في نزيف آخر في منطقة البطن. وتمكن فريق الأشعة التداخلية للبطن من التدخل السريع والسيطرة على النزيف، مما أسفر عن استقرار حالة المريضة واستعادتها للوعي. فريق متعدد التخصصات

شارك في علاج المريضة فريق طبي متعدد التخصصات، ضم أطباء من الأشعة التداخلية وجراحة الأعصاب والتخدير والرعاية المركزة، بالإضافة إلى طاقم التمريض والعلاج الطبيعي وأخصائيي العلاج التنفسي.

وأثنى تجمع مكة المكرمة الصحي على الكفاءة العالية والإمكانات المتقدمة التي تتمتع بها مدينة الملك عبدالله الطبية، مؤكداً على استمرارها في تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية بفضل الله ثم بفضل الكفاءات الطبية المتخصصة.

كما أكدت إدارة المدينة الطبية التزامها بالابتكار والتفاني في خدمة المجتمع، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية.