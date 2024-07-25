شكرا لقرائتكم خبر عن "ملكية مكة" توقيع اتفاقية تعاون لتعزيز المحتوى المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الأربعاء، عن توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز المحتوى المحلي في مشاريع الهيئة الملكية عبر تطوير سياسات داخلية شاملة، ودمج متطلبات المحتوى المحلي في كافة مشاريعها. خطة تدريبية شاملة تتضمن الاتفاقية إعداد خطة تدريبية متكاملة لمنسوبي الهيئة الملكية، تشمل ورش عمل توعوية حول آليات تنمية المحتوى المحلي.

كما أوضحت الهيئة الملكية أن الاتفاقية تسعى إلى الاستفادة من الإمكانيات المحلية لتحسين جودة الأعمال والخدمات المقدمة، بما يتناسب مع مكانة مكة المكرمة وقدسيتها، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تأثيره على إجمالي الناتج المحلي. تحفيز القطاع الخاص وستسهم الخطوة في تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعّالة في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز التطلعات المستقبلية.