تنبيه من أتربة مُثارة على أجزاء من منطقة الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة اليوم على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل محافظات الدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

أتربة على منطقة الرياض

وبين المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (3- 5) كيلومترات.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في وقت سابق- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، نجران.