شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. 30 عملًا لتعزيز سلامة مستخدمي الطرق الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

رفع كفاءة الطرق الحضرية

تعزيز معابر المشاة

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة الطائف تنفيذ برنامج تحسين السلامة المرورية في طرق المدينة، ونفذت أكثر من 30 عملًا لتعزيز سلامة مستخدمي الطرق الداخلية، والحد من الحوادث المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان تدفقها بمرونة، خاصة أوقات الذروة بالطرق الرئيسية والشوارع العامة.ودعمت الأمانة برنامج تحسين وتطوير كفاءة شبكة الطرق بصيانة للسفلتة والترصيف والإنارة، وتوفير الشواخص الأرضية ومحددات المسارات للرفع من مستوى السلامة المرورية والتنقل الآمن.إضافة إلى تنفيذ أعمال كشط وسفلتة وصيانة وتنفيذ وسائل السلامة، بما يحقق جودة الأعمال البلدية، ويسهم في تحسين تجربة مرتادي الطرق، مع ضمان أعلى معايير السلامة وتحقيق الكفاءة المطلوبة، وفق خططها التشغيلية لأعمال التحسين الجارية للشبكة.ويجري العمل بالتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة، وجرى رفع كفاءة الطرق الحضرية في المدينة للتسهيل على الأهالي والزوار، وزيادة مستوى السلامة المرورية للطرق والتقاطعات والميادين عن طريق توفير أفضل الحلول للاختناقات المرورية.واستُخدمت التقنيات الحديثة في الأعمال المنفذة بما يتماشى مع جهود وزارة البلديات والإسكان الهادفة إلى تحسين مستوى جودة الطرق والتقاطعات داخل المدينة، والارتقاء بمستوى تعبيد الطرق والشوارع وأعمدة الإنارة وصيانتها، ومراعاة أسس ومعايير الجودة لزيادة درجة كفاءتها.وعملت الأمانة على تعزيز معابر المشاة في الطرق لتأمينها في الشوارع والمواقع التي تشهد حركة عالية، ووضع مهدئات سرعة المركبات، مثل المطبات الصناعية والسيراميك وعيون القطط وعلامات الطرق العاكسة، في العديد من المحاور والطرق الرئيسة.