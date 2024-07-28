أمانة جدة تتعقب الأنشطة المخالفة ومظاهر التشوه البصري

رصد مراقبو أمانة محافظة جدة خلال جولاتهم الميدانية بنطاق ذهبان تجاوزات التشوّه البصري والتي تأتي في مقدمتها مخالفات المباني الإنشائية ورمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء والبيع الجائل حيث باشرت الفرق الميدانية 171 بلاغًا بالنطاق، يأتي ذلك ضمن جهودها المستمرة لمكافحة الظواهر السلبية ومنع المخالفات وتحسين المشهد الحضري في الطرق وداخل الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية ذهبان عبد الله حمود مباركي أن الحملات التي تنفذها البلدية تهدف لرصد جميع المخالفات ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، عبر معالجة جميع المظاهر المسببة للتشوه البصري، أبرزها إزالة الحظائر والخيام ومخالفات المباني والمواقع المختلفة ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكلٍ عام.

وأضاف «المباركي» أن الحملة التي نفذتها البلدية الأسبوع الماضي أسفرت عن إزالة 9 من الحظائر والخيام والغرف العشوائية ورصد ومصادرة عدد من البسطات العشوائية بالإضافة لمخالفات المباني تحت الإنشاء، مشيرًا إلى ذلك يأتي ضمن خطة متكاملة للبلدية تستهدف تحقيق مستهدفات تحسين المشهد الحضري.