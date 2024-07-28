مؤسسة خالد تتيح التسجيل في الفرص الخضراء

أعلنت مؤسسة الملك خالد عن إتاحة التسجيل في منحة الفرص الخضراء بنسختها الثالثة مستهدفة جميع المنظمات غير الربحية من مختلف مناطق المملكة عبر موقعها الإلكتروني من تاريخ 28 يوليو إلى 25 أغسطس 2023، وذلك لمواكبة جهود المملكة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ودعم الاستثمار الأخضر، وتمكين القطاع غير الربحي من الوصول للأهداف المنوطة به.

وجاءت منحة الفرص الخضراء؛ بهدف رفع الوعي حول الاقتصاد الأخضر وتحفيز القطاع غير الربحي من الاهتمام بالتنمية المستدامة ومن إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تكافؤ الفرص واستدامة البيئة، وهي دعم مالي يقدم للمنظمات والمؤسسات وذلك لتنفيذ مشاريع ومبادرات تمكن الفئات الأقل دخلًا بالمهارات الوظيفية، والحرفية، والمهنية، للحصول على فرص خضراء، ترفع من المستوى المعيشي للمستفيدين.