اخبار السعوديه

مؤسسة خالد تتيح التسجيل في الفرص الخضراء

0 نشر
0 تبليغ

أعلنت مؤسسة الملك خالد عن إتاحة التسجيل في منحة الفرص الخضراء بنسختها الثالثة مستهدفة جميع المنظمات غير الربحية من مختلف مناطق المملكة عبر موقعها الإلكتروني من تاريخ 28 يوليو إلى 25 أغسطس 2023، وذلك لمواكبة جهود المملكة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ودعم الاستثمار الأخضر، وتمكين القطاع غير الربحي من الوصول للأهداف المنوطة به.

وجاءت منحة الفرص الخضراء؛ بهدف رفع الوعي حول الاقتصاد الأخضر وتحفيز القطاع غير الربحي من الاهتمام بالتنمية المستدامة ومن إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تكافؤ الفرص واستدامة البيئة، وهي دعم مالي يقدم للمنظمات والمؤسسات وذلك لتنفيذ مشاريع ومبادرات تمكن الفئات الأقل دخلًا بالمهارات الوظيفية، والحرفية، والمهنية، للحصول على فرص خضراء، ترفع من المستوى المعيشي للمستفيدين.


كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة خالد تتيح التسجيل في الفرص الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا