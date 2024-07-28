مؤسسة خالد تتيح التسجيل في الفرص الخضراء

وجاءت منحة الفرص الخضراء؛ بهدف رفع الوعي حول الاقتصاد الأخضر وتحفيز القطاع غير الربحي من الاهتمام بالتنمية المستدامة ومن إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تكافؤ الفرص واستدامة البيئة، وهي دعم مالي يقدم للمنظمات والمؤسسات وذلك لتنفيذ مشاريع ومبادرات تمكن الفئات الأقل دخلًا بالمهارات الوظيفية، والحرفية، والمهنية، للحصول على فرص خضراء، ترفع من المستوى المعيشي للمستفيدين.
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