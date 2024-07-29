شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على المدينة المنورة.. حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة على المدينة المنورة.

ونبه مركز الأرصاد من رياح شديدة على المدينة المنورة ومحافظات بدر والحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر وينبع ومركز الرايس.

طقس المدينة المنورة وبين أن تأثيراتها تشمل تدنيا في مدى الرؤية الأفقية ورياح تصل سرعتها إلى "40 - 49" كم / ساعة.

وذكر أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.